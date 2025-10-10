В еще одной стране Европы появились неизвестные дроны над секретными объектами

Дрон. Иллюстративное изображение / © Pixabay

В Чехии зафиксировали случаи появления неизвестных беспилотников возле стратегических, в частности военных объектов.

Об этом сообщает издание Echo24.cz со ссылкой на пресс-секретаря Генштаба вооруженных сил страны Зденку Собарни Кошванцову.

По ее словам, армия фиксирует дроны над чешской инфраструктурой.

«Особенно над нашими военными объектами. Однако их список является секретной информацией», — сказала пресс-секретарь.

Она добавила, что чешская армия постоянно обменивается информацией об угрозах с партнерами по НАТО, но даже эта информация является секретной.

Кошванцова добавила, что чешская армия готова выявлять и идентифицировать дроны, а также выводить их из строя.

«Или в форме нелетального — электромагнитные помехи, так называемое глушение, или летального — нейтрализации кинетической силой. Выбор формы развертывания сил также связан с возможными рисками побочных (сопутствующих) убытков», — уточнила она.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Гана Мала заявила, что чешские власти сотрудничают с иностранными партнерами и обмениваются информацией, чтобы помочь повысить устойчивость к этим инцидентам.

«Чешская Республика имеет установленную систему защиты воздушного пространства, которая обеспечивается чешской армией и будет реагировать адекватно в зависимости от угрозы. Чешская полиция и военная полиция также уполномочены вмешиваться против дронов, и реагирование также будет соответствовать типу и характеру угрозы», — сказала Мала.

Об инцидентах с неизвестными дронами над объектами критической инфраструктуры сообщали в последние недели ряд европейских стран, в частности Германия, Дания, Норвегия и Бельгия.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц высказал предположение, что Россия может стоять за серией полетов беспилотников над территорией страны.

Напомним, правительство Германии внедрило срочные изменения в законодательство, позволив полиции сбивать опасные беспилотники.