В еще одной стране мира произошло землетрясение: подробности

В Казахстане сила землетрясения была 2-3 балла.

Землетрясение, которое 6 февраля всколыхнуло Турцию и Сирию, ощутили также и в Казахстане.

Об этом пишет казахстанское издание baigenews.kz.

Толчки слышали жители двух населенных пунктов в Казахстане – Шимкента и Темирлана.

"Сетью сейсмических станций ООО "СОМЕ" МЧС РК 6 февраля в 19:02 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 628 километрах к западу от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 11.7. Магнитуда MPV 5.4. Координаты эпицентра 42.7. ° в.д. Глубина — 5 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSK-64): Шымкент — 2-3 балла, п. Темирлан — 3 балла", — сообщили сейсмологи.

Напомним, разрушительное землетрясение в Турции произошло 6 февраля вблизи города Газиантеп. Землетрясение магнитудой 7,8 стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет, также оно задело Сирию. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.

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