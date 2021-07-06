В еще одной стране зафиксировали смерть от "черной плесени": что известно

В еще одной стране зафиксировали смерть от "черной плесени": что известно

Пациентка страдала сахарным диабетом, несмотря лечение, она скончалась.

В Гватемале подтвердили первый смертельный случай мукормикоза у женщины, страдавшей диабетом, и связали этот случай с перенесенным коронавирусом.

Об этом заявил местный минздрав в своем блоге в Twitter.

"Эпидемиолог доктор Эдвин Кальгуа сообщил, что пациентка с подтвержденным мукормикозом страдала сахарным диабетом, несмотря на необходимое лечение, она скончалась 29 июня", — говорится в сообщении.

Исполнительный директор больницы Сан-Хуан-де-Диос Херардо Эрнандес подтвердил связь этого случая с перенесенной коронавирусной инфекцией.

Напомним, что мукормикоз, или "черная плесень" - это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог.

Мукоромикоза — это редкое заболевание, признаками которого являются некротические поражения в носу и на небе, вызывающие боль и лихорадку.

Кроме того, возможны симптомы со стороны центральной нервной системы, пациенты жалуются на набухание и боль в глазах. Он смертельно опасен для больных диабетом, ВИЧ/СПИДом и раком.

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