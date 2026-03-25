В Эстонии дрон из России атаковал электростанцию: страна оказалась за шаг от блэкаута (фото)

"Прилет" дрона в Эстонии / © Профутбол

Реклама

В Эстонии в ночь на среду, 25 марта, произошел чрезвычайный инцидент с участием прилетевшего со стороны России беспилотника. Аппарат, по предварительным данным, сбившийся с курса, врезался в дымовую трубу электростанции Аувере.

Об этом пишет ЭRR.

Инцидент был зафиксирован в 3:43. По сообщению полиции безопасности Эстонии, дрон нарушил воздушное пространство страны, прилетев с территории России. В результате столкновения с высотным сооружением станции никто не пострадал.

Реклама

В настоящее время на территории электростанции работают саперы Спасательного департамента. Расследование дела занимается Департамент полиции безопасности под руководством Государственной прокуратуры.

«По имеющейся на данный момент информации, дрон не был нацелен на Эстонию. Проводятся первичные действия, расследование выяснит более точные обстоятельства», — заявила генеральная прокурор Астрид Аси.

Место «прилета» / © Профутбол

Есть ли влияние на энергосистему

Несмотря на повреждение дымовой трубы, серьезной угрозы энергетической безопасности страны удалось избежать. Согласно предварительной оценке компании Enefit Power, электростанция не получила непосредственных критических разрушений. Информация о существенном влиянии на энергосистему Эстонии отсутствует.

Руководство эстонских спецслужб связывает появление российского дрона в своем небе с продолжающейся агрессией Кремля против Украины.

Реклама

«Речь идет о последствиях полномасштабной агрессивной войны со стороны России. Можно предположить, что подобные инциденты будут повторяться», — подчеркнул генеральный директор полиции безопасности Марго Паллосон.

Напомним, в воздушное пространство Латвии залетел беспилотник со стороны России, после чего оборонные службы привели подразделения в состояние готовности.

Инцидент произошел в Краславском районе, где впоследствии обнаружили обломки дрона. По предварительным данным, он прибыл с территории РФ.

В результате падения беспилотника жертв и разрушений не зафиксировано, обстоятельства происшествия выясняются.

Реклама

Также глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан отметил, что на северо-востоке Эстонии много русскоязычных, что создает риск гибридного сценария для страны по образцу Крыма. Он подчеркнул, что Россия наращивает логистические военные способности вдоль всей западной границы, в частности, у Нарвы. Эксперт назвал Эстонию одним из самых слабых мест НАТО.