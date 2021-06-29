В Эстонии испортились 68 тыс. доз AstraZeneca, которые должны были отдать другим странам, в частности Украине

Температура в камерах хранения повысилась до 15 градусов тепла, в результате чего вакцина разморозилась.
В Эстонии более 68 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, которые хотели отдать другим странам, пришли в негодность. Это произошло из-за повышения температуры в холодильной камере хранения.
Об этом сообщает ERR.
Температура в двух холодных камерах поднялась до 15°C, хотя нормальная температура для хранения вакцин и других препаратов составляет от +2 до +8°C.
Вакцины должны быть переданы другим странам и хранились на складе. Кроме препаратов против COVID-19, в камере хранились другие вакцины и лекарственные средства. В общем не менее 100 тыс. доз вакцин и других препаратов стали непригодны для использования. Сумма ущерба составляет 1,15 млн евро.
В Департаменте здоровья заверили, что инцидент не повлияет на проведение вакцинации в Эстонии.
Напомним, что Эстония решила поделиться 900 тыс. доз вакцины с другими странами. Их планировали распределить через механизм COVAX и выделить непосредственно странам "Восточного партнерства".
Украина должна была получить 200 тыс. доз, в частности 100 тыс. — Министерство обороны.