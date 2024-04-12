В Эстонии могут признать Московский патриархат террористической организацией

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс хочет предложить Рийгикогу признать Московский патриархат террористической организацией, чтобы запретить его деятельность на территории страны.

Об этом ссылаясь на министра внутренних дел сообщает Postimees.

Поводом для такого решения МВД стало заявление представитель Эстонской православной церкви МП. По его словам, местная церковь находится в прямом подчинении Московского патриарха и не может отвечать за высказывания, звучащие в Москве в поддержку войны России в Украине. Этим заявлением ЭПЦ МП фактически отвергла требование министра выйти из подчинения российского патриарха Кирилла.

В свою очередь, Лаури Ляэнеметс подчеркнул: основываясь на экспертизе ведомства и оценке Полиции безопасности, у него нет другого выбора, кроме как принять меры по разрыву связей между ЕПЦ МП и Московским патриархом.

"С учетом существующего контекста, у меня, как у министра внутренних дел, нет другого выбора, кроме как предложить Рийгикогу объявить Московский патриархат террористическим, поддерживающий в своей деятельности терроризм. Министр внутренних дел сможет обратиться в суд и предложить прекратить деятельность этой церковной организации". "Это не повлияет на прихожан, это не означает, что храмы будут закрыты, но это означает, что связи с Москвой будут разорваны", — заявил Ляэнеметс.

Он также подчеркнул, что Московский патриархат подчиняется российскому диктатору Владимиру Путину, который, по сути, руководит террористической деятельностью в мире.

Как сообщалось, в конце марта Патриарх Кирилл издал "приказ", которым Московский патриархат официально объявил войну в Украине "священной". После ее окончания "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

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