В Эстонии море выбросило на берег обломок дрона: что известно

Обломок дрона на берегу моря

Реклама

В воскресенье, 12 апреля, на берегу моря в эстонском уезде Ляэне-Вирумаа местный житель обнаружил фрагмент крыла беспилотника. Вероятно, речь идет об обломке украинского дрона.

Об этом сообщает эстонский общественный вещатель ERR.

По словам пресс-секретаря эстонской Полиции безопасности Марты Тууль, инцидент не связан с падением летательного аппарата. Фрагмент крыла был принесен морем.

Реклама

«Местный житель нашел его сегодня утром», — отметила Тууль.

Полиция безопасности пока воздерживается от дополнительных комментариев относительно происхождения объекта, поскольку все еще проводятся следственные действия.

Предварительно специалисты идентифицируют его как часть украинского БпЛА.

Украинские дроны в Эстонии — что известно

Напомним, ранее на территории соседней Финляндии разбилось несколько беспилотников, которые пересекли государственную границу и нарушили воздушное пространство страны. Финское правительство и военные предполагают, что это были украинские дроны, которые атаковали Россию.

Реклама

Кроме того, в ночь на 25 марта на территории Эстонии и Латвии зафиксировали падение беспилотников, которые оказались украинскими аппаратами. В Эстонии дрон врезался в объект критической инфраструктуры, что повлекло взрыв, однако обошлось без пострадавших. Обе страны уже начали официальные расследования этих инцидентов.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что ответственность за инциденты с украинскими дронами на территории Эстонии, Латвии и Литвы полностью несет Россия, которая ведет агрессивную войну.