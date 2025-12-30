- Дата публикации
В Эстонии на здании парламента неизвестный нарисовал "Z": вандала арестовали на месте
Полиция оперативно задержала злоумышленника, против него уже возбудили дело за оправдание международных преступлений.
В ночь на вторник, 30 декабря, полиция Эстонии получила вызов в правительственный квартал в Таллинне. Около 01:45 милиция сообщила, что на колонне здания Рийгикогу (парламента Эстонии) появилась буква «Z» — символ российской агрессии против Украины.
Об этом сообщает издание Delfi.
Задержание на месте
Полицейские прибыли мгновенно и задержали подозреваемого прямо с поличным. Им оказался 32-летний гражданин Эстонии.
Как отметила оперативная руководительница Пыхьянской префектуры Кадри Анн Салла, этот персонаж правоохранителям хорошо известен.
«Муж знаком полиции и раньше неоднократно наказывался за то же деяние», — уточнила она.
Наказание за поддержку агрессии
Против вандала начато производство по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за поддержку и оправдание международных преступлений .
После инцидента патрульные дополнительно проверили здания других государственных учреждений и иностранных посольств в Таллине, чтобы убедиться, что это была единичная акция. Больше запретной символики нигде не обнаружили.
Саму надпись на колонне парламента сначала закрыли, а уже после обеда коммунальные службы закрасили его белой краской.
