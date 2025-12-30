ТСН в социальных сетях

Мир
6
1 мин

В Эстонии на здании парламента неизвестный нарисовал "Z": вандала арестовали на месте

Полиция оперативно задержала злоумышленника, против него уже возбудили дело за оправдание международных преступлений.

Ирина Игнатова
Парламент Эстонии

Здание эстонского парламента

В ночь на вторник, 30 декабря, полиция Эстонии получила вызов в правительственный квартал в Таллинне. Около 01:45 милиция сообщила, что на колонне здания Рийгикогу (парламента Эстонии) появилась буква «Z» — символ российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает издание Delfi.

Задержание на месте

Полицейские прибыли мгновенно и задержали подозреваемого прямо с поличным. Им оказался 32-летний гражданин Эстонии.

Как отметила оперативная руководительница Пыхьянской префектуры Кадри Анн Салла, этот персонаж правоохранителям хорошо известен.

«Муж знаком полиции и раньше неоднократно наказывался за то же деяние», — уточнила она.

Наказание за поддержку агрессии

Против вандала начато производство по статье Пенитенциарного кодекса, предусматривающей ответственность за поддержку и оправдание международных преступлений .

После инцидента патрульные дополнительно проверили здания других государственных учреждений и иностранных посольств в Таллине, чтобы убедиться, что это была единичная акция. Больше запретной символики нигде не обнаружили.

Саму надпись на колонне парламента сначала закрыли, а уже после обеда коммунальные службы закрасили его белой краской.

Напомним, Эстония пригрозила застрелить «зеленых человечков» Путина . Глава эстонского МИД предостерег Кремль от провокаций на границе с его страной.

6
