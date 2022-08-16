В Эстонии начали сносить советские памятники в городах с наибольшим количеством этнических россиян

Правительство Эстонии приняло решение о сносе и других советских памятников в Нарве и Нарва-Йиесуу. По соображениям безопасности полиция ввела комендантский час вблизи памятников, в результате чего дорога к ним для транспорта и пешеходов закрыта. На границах находится полиция и проверяет документы.

Об этом сообщает ERR.

"Мы создаем периметр вокруг трех военных памятников Советского Союза на дороге Нарва-Нарва Йиесуу для их безопасного перемещения. Это значит, что запрещено находиться в этом районе, а автомобилям — передвигаться или парковаться. Запрещенная зона четко обозначена дорожными знаками, и там находятся сотрудники полиции, которые подскажут людям, как ее обойти в случае необходимости", — отметил руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.

Сам памятник решили перенести в "закрытое место". Отмечается, что советский танк Т-34 будет доставлен в Эстонский военный музей в Виймсе.

"Никто из нас не хочет, чтобы агрессивный и враждебный в военном плане сосед мог нагнетать напряженность в нашей стране. Согласно Конституции, главной ценностью эстонского государства является мир внутри страны, а одной из основных задач государства является защита внутреннего и внешнего мира. Мы не дадим России возможности использовать прошлое, чтобы разрушить внутренний мир Эстонии", — сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

"Учитывая, как быстро растет напряженность и неразбериха вокруг мемориалов в Нарве, мы должны действовать быстро, чтобы обеспечить общественный порядок и внутреннюю безопасность. Именно поэтому мы в правительстве приняли решение убрать военные памятники из их нынешних мест, чтобы не дать им еще больше разжечь ненависть в обществе и раздирать старые раны. На братской могиле погибших во Второй мировой войне в Нарве будет установлен нейтральный могильный знак, и она продолжит оставаться достойным местом для поминовения погибших", — добавила Каллас.

Следует отметить, что советский танк, один из самых известных символов советской оккупации в Эстонии, расположен в городе Нарва, где подавляющее большинство жителей (более 80%) – этнические россияне, а около 36% имеют российское гражданство.

Напомним, российских журналистов из "Известий" выслали из Эстонии. Местные власти объясняют решение тем, что они использовали туристические шенгенские визы для прикрытия пропагандистской деятельности.

В частности, кремлевские пропагандисты собирались подготовить материалы об ограничении выдачи виз гражданам России и лишении танка Т-34 статуса памятника.

Эстония выдворила из страны российских пропагандистов

Читайте также: