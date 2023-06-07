В Эстонии начинают производство модульных бомбоубежищ: кому будут продавать

Эстонская компания Revonia начинает производить модульные бетонные бомбоубежища.

Об этом сообщает Postimees.

Модули бомбоубежища и внутреннее устройство будут производиться в Эстонии, системы очистки воздуха – в Швейцарии, химически и взрывостойкие компоненты – в Финляндии.

Бомбоубежища в первую очередь будут поставляться на рынки Германии, Австрии, Швейцарии и Чехии.

Железобетонные модули, по словам производителя, будут обеспечивать защиту от радиации, ядерного, химического и биологического оружия.

"После установки входы в подземное убежище могут быть скрыты, а наличие убежища остается невидным для посторонних. Это также было одним из основных условий со стороны немецких заказчиков, которые хотели, чтобы установка была максимально незаметной и быстрой", — прокомментировал гендиректор предприятия.

Напомним, в КГГА предоставили актуальную карту укрытий.

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