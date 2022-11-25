В Эстонии подготовили "подарок" для Пригожина в ответ на окровавленную кувалду: видео

В пятницу, 25 ноября, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отреагировал на вульгарную угрозу от владельца российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина отправить в Европейский парламент окровавленную кувалду. Эту посылку глава армии наемников назвал "информационным кейсом" для роспуска Европаламента.

В ответ глава МИД Эстонии опубликовал в Twitter видео с "подарком" для организатора группировки российских наемников, воюющих в Украине, Сирии и Северной Африке.

Глава эстонского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что этот сюрприз будет ждать Пригожина в Международном уголовном суде.

"Поскольку мы стали свидетелями того, как российский наемник Пригожин направил свой окровавленный молот в Европарламент, я хотел бы, чтобы он принял и наш маленький подарок, который ждет его в Гааге", — написал он.

В твите Рейнсалу разместил видео, на котором показал, что подарком будут наручники.

Как мы гибли российский лунатик Prigozhin send bloody hammer to @Europarl_EN Я имею его в том, чтобы понять наш маленький подарок также что это мешает ему в #Hague. pic.twitter.com/jTXx6Z4tUO — Urmas Reinsalu (@UrmasReinsalu) November 25, 2022

Напомним, после того, как в Европарламенте выразили намерение включить ЧВК "Вагнера" в список террористических организаций, ее организатор продемонстрировал кувалду со следами "крови". Видео об отправке окровавленной кувалды в Европарламент связанные с Пригожиным каналы обнародовали 23 ноября.

Ранее появилось видео казни с помощью кувалды завербованного зека, воевавшего в составе незаконного вооруженного формирования ЧВК "Вагнера".

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