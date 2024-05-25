В Эстонии сделали заявление о размещении войск в Украине

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что сейчас сама Украина "пока не видит необходимости" в отправлении западных войск в Украину.

Об этом он сказал в интервью финской телерадиокомпании Yle, сообщает "ЕП".

"Если этот момент когда-нибудь наступит, то об отправке войск придется говорить не столько внутри Эстонии, сколько с нашими союзниками. Но сама Украина пока не видит в этом необходимости", — подчеркнул Карис.

По его словам, отправление солдат армии Эстонии – это не его решение, и не решение правительства. Сделать это может только парламент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о войсках НАТО в Украине. Он сказал, что как страна в состоянии войны, "мы положительно воспримем любую помощь", однако пока "никто ничего не предлагал".

Читайте также: