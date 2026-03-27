В Эстонии сделали жесткое заявление после падения украинских дронов в Балтии: кого обвиняют

Ханно Певкур / © Associated Press

Ответственность за инциденты с украинскими дронами на территории Эстонии, Латвии и Литвы полностью несет Россия, ведущая агрессивную войну.

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур во время совместной пресс-конференции с польским коллегой Владиславом Косиняк-Камишем. Выступление транслировало ресурс DRM News.

Что заявили об украинских дронах

По словам эстонского чиновника, Украина вынуждена атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, чтобы помешать Москве финансировать войну. Комментируя недавнее падение БПЛА в странах Балтии после ударов по российским портам Усть-Луга и Приморск, Певкур отметил:

«Да, эстонская электростанция потерпела удар, но пострадала только дымоходная труба — повреждения очень незначительны, поэтому рисков для энергоснабжения нет. Но в то же время мы понимаем, что причиной этому не действия Украины. Причиной тому является российская агрессия в Украине, а Украина защищает свои свободы».

Позиция Эстонии в отношении Путина и войны в Иране

Певкур отметил, что из-за обострения на Ближнем Востоке и блокирования Ираном Ормузского пролива мировые цены на нефть выросли. Это приносит Кремлю дополнительно около 150 млн. долларов ежедневно. По подсчетам министра, если такая динамика сохранится, РФ получит до 50 млрд. долларов в год для усиления своей армии.

Эстонский чиновник акцентировал, что Украина делает все возможное, чтобы лишить Россию этих денег. Он призвал союзников по НАТО сохранять единство и не уменьшать поддержку Киева из-за «сопутствующих потерь», поскольку Украина борется за общие ценности либеральной демократии.

Украинские дроны упали в Балтии — что известно

Напомним, в ночь на 25 марта на территории Эстонии и Латвии зафиксировали падение беспилотников, которые оказались украинскими аппаратами. В Эстонии дрон врезался в объект критической инфраструктуры, что повлекло за собой взрыв, однако обошлось без пострадавших. Обе страны уже приступили к официальным расследованиям этих инцидентов.

Руководитель эстонской спецслужбы Капо Марго Паллосон во время пресс-конференции пояснил, что беспилотник сбился с курса из-за технического воздействия, осуществленного в российском воздушном пространстве. По его словам, экспертиза обломков подтвердила принадлежность аппарата Украины.

Практически сразу о падении аналогичного аппарата сказали и в Латвии. Президент страны Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что беспилотник упал в Краславском крае во время выполнения задания по поражению российских целей. Латвийский лидер уточнил, что этот БПЛА был частью масштабной операции, координируемой Украиной против объектов на территории России.

Эти события произошли на фоне массированной атаки на ключевые морские порты Ленинградской области РФ — в Усть-Луге и Выборге. Местные жители сообщали о взрывах и вспышках, из-за чего работу аэропорта Пулково временно останавливали. Несмотря на заявления российской стороны о якобы уничтожении 33 дронов, в порту Усть-Луга возник пожар на инфраструктуре, специализирующийся на переработке и экспорте нефтепродуктов.