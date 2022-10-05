В Эстонии собираются запретить россиянам и белорусам иметь любое оружие

Министерство внутренних дел Эстонии разрабатывает поправки к закону, согласно которым россияне и белорусы с "серыми паспортами" будут обязаны сдать свое оружие до конца 2023 года.
Министр внутренних дел Эстонии Лаури Лаанеметса заявил, что россияне и белорусы, имеющие вид на жительство в Эстонии, но не являющиеся гражданами страны, не смогут продлить свое разрешение на оружие. Право владеть оружием в стране будут иметь только граждане стран ЕС и НАТО.
Об этом сообщает ERR.
"Я думаю, что это правильная точка зрения в том смысле, что если ты хочешь быть охотником, но являешься гражданином Российской Федерации, то мы ожидаем, что ты будешь эстонцем, откажешься от российского гражданства и сможешь продолжать использовать свое оружие", — подчеркнул министр. .
При этом он добавил, что в случае принятия поправок к закону граждане России и Беларуси будут вынуждены до конца 2023 года продать, сдать или привести в негодность свое оружие. Кроме того, его продажа будет запрещена компаниям, в руководстве которых находятся граждане РФ.
Напомним, Эстония передала Вооруженным силам Украины 3 дрона, на которые собирали средства россияне, чтобы приобрести их для своей армии.
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