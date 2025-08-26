В Эстонии упал украинский дрон: Таллин отреагировал

Эстония флаг. / © Getty Images

Накануне в Тартуском уезде Эстонии местный фермер обнаружил обломки ударного дрона. На месте также находился кратер от взрыва. Вероятно, это был украинский БПЛА. Таллинна не имеет претензий.

Об этом заявил руководитель Полиции безопасности Эстонии Марго Паллосон, сообщает ERR .

"У нас есть основания полагать, что это мог быть украинский дрон, нацеленный на объекты на территории России. РФ с помощью GPS-глушения и других средств электронной борьбы сбила его с курса, и он отклонился в воздушное пространство Эстонии. Сейчас ничто не указывает на то, что это мог быть российский дрон", - подчеркнул Паллосон.

По его словам, дрон упал на территории Эстонии в воскресенье рано утром. Это был военный беспилотник, к которому было прикреплено взрывчатое вещество. Она тоже сдетонировала.

В свою очередь, министр обороны Ханно Певкур заявил, что после инцидента были запущены все необходимые процедуры. По его словам, находка обломков дрона "прежде всего связана с тем, что Россия продолжает войну в Украине, а Украина защищает себя".

Певкур также сообщил, что в понедельник вечером он также общался с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем.

Департамент полиции безопасности совместно с прокуратурой начали расследование для выяснения обстоятельств. По предварительным данным, местные жители не пострадали.

По словам Паллосона, дрон мог попасть в воздушное пространство Эстонии как со стороны России, так и через Латвию.

Как сообщалось, РФ глушит сигнал GPS у соседей-стран НАТО. Европейские государства вдоль западной границы России и Балтийского моря – страны Балтии, Финляндия, Польша и Швеция – сообщили о резком росте количества глушений и замене сигналов GPS, а также российских установок радиоэлектронной борьбы в приграничных районах.