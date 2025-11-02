- Дата публикации
В Эстонии возле границы с Россией нашли авиабомбу: что известно
Жителям близлежащих населенных пунктов возле места находки рекомендуют сохранять спокойствие по поводу необычных звуков и взрывов.
В воскресенье, 2 ноября, в Эстонии в нескольких километрах от российской границы нашли авиационную бомбу весом 250 килограммов.
Об этом сообщили на сайте общественного вещателя ERR.
Местный житель наткнулся на бомбу во время прогулки в лесу возле села Аувере, которое расположено у самой границы с Российской Федерацией.
Саперы, прибывшие на место, установили, что речь идет о 250-килограммовой авиационной бомбе времен Второй мировой войны.
Уничтожить боеприпас собираются на месте обнаружения.
Жителям окрестностей рекомендуют сохранять спокойствие по поводу необычных звуков и взрывов в районе Аувери, которые связаны с проведением саперных работ.
Напомним, ранее эстонские пограничники временно закрыли пункт пропуска «Саатсе» на границе с Россией из-за повышенной активности российских военных вблизи приграничной территории.