В Эстонии возле границы с Россией нашли авиабомбу: что известно

Жителям близлежащих населенных пунктов возле места находки рекомендуют сохранять спокойствие по поводу необычных звуков и взрывов.

В Эстонии нашли авиабомбу

Эстонские саперы готовятся взорвать найденную авиабомбу / © телеграм-канал NEXTA Live

В воскресенье, 2 ноября, в Эстонии в нескольких километрах от российской границы нашли авиационную бомбу весом 250 килограммов.

Об этом сообщили на сайте общественного вещателя ERR.

Местный житель наткнулся на бомбу во время прогулки в лесу возле села Аувере, которое расположено у самой границы с Российской Федерацией.

Саперы, прибывшие на место, установили, что речь идет о 250-килограммовой авиационной бомбе времен Второй мировой войны.

Уничтожить боеприпас собираются на месте обнаружения.

Жителям окрестностей рекомендуют сохранять спокойствие по поводу необычных звуков и взрывов в районе Аувери, которые связаны с проведением саперных работ.

Напомним, ранее эстонские пограничники временно закрыли пункт пропуска «Саатсе» на границе с Россией из-за повышенной активности российских военных вблизи приграничной территории.

