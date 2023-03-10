В Эстонии задержали пророссийского политика, который ездил в временно оккупированный Мариуполь

Полиция Эстонии задержала троих мужчин по подозрению в деяниях, направленных против эстонского государства — двух граждан Эстонии и одного гражданина России с эстонским видом на жительство. Одним из задержанных — эстонский политик Айво Петерсон.

Об этом сообщает ERR.

Айво Петерсон является одним из руководителей движения Koos, известного как "Общественное движение за мир и стабильное развитие Эстонии", официально возникшее после полномасштабного вторжения России в Украину в марте 2022 года. Петерсон несколько раз баллотировался в городской совет третьего по величине и почти полностью русскоязычного города Нарвы, однако ни разу не был избран.

Поэтому на последние парламентские выборы в марте 2023 движение пошло совместно с "Объединенной левой партией Эстонии". Он даже набрал 3969 голосов, но этого тоже не хватило для избрания.

Следует отметить, что сам Петерсон не раз выступал с заявлениями в поддержку России. Так, в марте 2023 года, в преддверии парламентских выборов, Петерсон посетил временно оккупированные Донецк и Мариуполь.

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