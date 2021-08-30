В Эстонии запретили въезд в страну российского посла: официальное заявление

В Эстонии запретили въезд в страну российского посла: официальное заявление

Таким образом эстонские власти ответили на высылку из России своего дипломата.

В понедельник, 30 августа, Министерство иностранных дел Эстонии приняло решение не выдавать визу российскому дипломату. Причиной такого шага стала высылка из России эстонского консула в Санкт-Петербурге Марта Лятте в июле этого года.

Об этом сообщили на официальном сайте эстонского МИД.

В сообщении подчеркнули, что такое решение соответствует дипломатическим обычаям и является "взаимностью".

"В этом случае Министерство иностранных дел хочет покончить с ситуацией и надеется, что, несмотря на свои асимметричные действия, Российская Федерация воздерживается от дальнейшего обострения ситуации. Эстония заинтересована в добрых и конструктивных отношениях со всеми своими соседями, однако для этого нужен такой же дух от России ", — отметили в эстонском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, 6 июля в г.. Санкт-Петербург в России ФСБ задержала консула Эстонии Марта Лятте. Спецслужба государства-агрессора обвинила иностранного дипломата в якобы "попытке получить информацию закрытого характера от гражданина РФ".

В Эстонии сразу отреагировали на задержание дипломата и подчеркнули, что это — нарушение международного права.

15 июля в Министерство иностранных дел Эстонии вызвали посла России Александра Петрова. Его тоже объявили персоной нон грата.

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