В Эстонии заявляют, что с попытками Путина дестабилизировать безопасность в Европе следует покончить

В Эстонии заявляют, что с попытками Путина дестабилизировать безопасность в Европе следует покончить

Таллинн поддерживает территориальный суверенитет Украины.

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что пришла пора "покончить с постоянными попытками режима Путина дестабилизировать безопасность в Европе".

Такое мнение он высказал в ходе встречи с министрами обороны Латвии и Литвы, пишет Delfi.

Эстонский министр отметил, что Таллинн поддерживает территориальный суверенитет Украины, когда Россия концентрирует войска вокруг ее границ.

"Призываем Российскую Федерацию прекратить военную поддержку сепаратистских регионов Донецка и Луганска, а также оккупацию Крыма. С постоянными попытками режима Путина дестабилизировать безопасность в Европе и в другом мире, пытаясь подчинить суверенные государства своей сфере влияния, следует покончить", — подчеркнул Калле Лаанет.

По его словам, "дипломатические переговоры с Россией не привели к деэскалации ситуации", ведь страна продолжает дислоцировать войска у границы.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в 200 км от российско-украинской границы находится 122 тыс. военных РФ, а в 400 км - 143,5 тыс. военных. Ситуация у границы он назвал неспокойной.

В случае полномасштабного вторжения России в Украине приняли тайный документ - план обороны, в котором впервые подробно прописаны действия каждого института или структуры.

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