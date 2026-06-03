"В этой войне нет военного решения": Рубио сделал заявление о переговорах Украины и РФ

Государственный секретарь США Марк Рубио / © Associated Press

Реклама

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает прилагать усилия для организации переговоров между Украиной и Россией, однако прогресс в этом направлении остается ограниченным.

Об этом Рубио заявил во время выступления 3 июня.

По его словам, США надеются на прогресс в переговорах между РФ и Украиной в 2026 году. В то же время, стороны пока не демонстрируют готовности к взаимным уступкам.

Реклама

«Мы по-прежнему готовы сыграть любую роль в этом процессе, поскольку считаем, что в этой разрушительной войне нет военного решения — только дипломатическое», — отметил Рубио.

По его словам, сейчас достижение соглашения маловероятно, поскольку обе стороны, особенно Россия, отказываются идти на уступки, однако США.

«К сожалению, ни одна из сторон, особенно российская, не готова к уступкам, необходимым для достижения мира», — отметил Рубио.

В то же время, он признал, что нынешний этап можно охарактеризовать как «длительные трудности», а перспективы мирного соглашения остаются слабыми.

Реклама

США — не нейтральный посредник

Отдельно Рубио подчеркнул, что США не являются нейтральным посредником в конфликте, ведь Вашингтон снабжает оружие Украиной по программе PURL и вводит санкции против России, но не поддерживает никаких шагов в пользу РФ.

«Это источник разочарования для всего мира», — подчеркнул он, добавив, что Соединенные Штаты готовы и дальше содействовать любым дипломатическим усилиям, которые могут приблизить завершение войны.

По словам госсекретаря, главной проблемой остается нежелание сторон идти на компромисс, без которого достижение мирного соглашения выглядит маловероятным.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия имеет промышленную способность регулярно осуществлять масштабные ракетные удары по территории Украины.

Реклама

Также украинский президент заявил, что Украина пока не " в фокусе США», а переговорный процесс по окончании войны продвигается медленнее, чем ожидал Киев.

Новости партнеров