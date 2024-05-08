В Euroclear рассказали, когда российские активы будут конфискованы в пользу Украины

Еврокомиссия сможет получить до 89% доходов, которые останутся после уплаты налогов.

Решение о конфискации активов РФ в пользу Украины будет принято в течение следующих нескольких недель.

Об этом заявила исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Валери Убрен, информирует L'Echo.

В сообщении указывается, что Еврокомиссия сможет получить до 89% доходов, которые останутся после уплаты налогов.

"Решение должно быть принято в ближайшие недели. Сумма будет находиться в интервале между 87% и 89% от всех доходов от российских активов после уплаты налогов", — заявила Убрен.

Кроме того, директор Euroclear отметила, что сумма доходов от заблокированных активов составит 2-3 млрд евро.

Вместе с тем, по ее словам, конфискация российских активов может негативно отразиться на финансовых рынках. Также Убрен напомнила, что в настоящее время Euroclear ведет более 100 исков в российских судах к российским инвесторам, требующим заблокированных средств.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц заявил, что 90% доходов от российских активов пойдут на закупку оружия для ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России пригрозили ЕС "жестким ответом" на изъятие замороженных активов.

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