В Euroclear рассказали, когда российские активы будут конфискованы в пользу Украины

Еврокомиссия сможет получить до 89% доходов, которые останутся после уплаты налогов.
Решение о конфискации активов РФ в пользу Украины будет принято в течение следующих нескольких недель.
Об этом заявила исполнительный директор бельгийского депозитария Euroclear Валери Убрен, информирует L'Echo.
В сообщении указывается, что Еврокомиссия сможет получить до 89% доходов, которые останутся после уплаты налогов.
"Решение должно быть принято в ближайшие недели. Сумма будет находиться в интервале между 87% и 89% от всех доходов от российских активов после уплаты налогов", — заявила Убрен.
Кроме того, директор Euroclear отметила, что сумма доходов от заблокированных активов составит 2-3 млрд евро.
Вместе с тем, по ее словам, конфискация российских активов может негативно отразиться на финансовых рынках. Также Убрен напомнила, что в настоящее время Euroclear ведет более 100 исков в российских судах к российским инвесторам, требующим заблокированных средств.
Напомним, ранее сообщалось, что Шольц заявил, что 90% доходов от российских активов пойдут на закупку оружия для ВСУ.
Кроме того, мы ранее информировали, что в России пригрозили ЕС "жестким ответом" на изъятие замороженных активов.
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