В Брюсселе оценили работу антикоррупционной системы Украины / © Reuters

Реклама

В Европейской комиссии отреагировали на вручение подозрения бывшему руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. В Брюсселе заявили, что данная ситуация демонстрирует работу украинских антикоррупционных органов.

Об этом спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил в комментарии «Общественному».

По его словам, эффективная борьба с коррупцией остается одним из ключевых условий для дальнейшего продвижения Украины на пути членства в Европейском Союзе.

Реклама

«Это свидетельствует о том, что антикоррупционные органы Украины функционируют и выполняют свою работу», — отметил Мерсье.

Он также отметил важность сохранения независимости и защиты антикоррупционных институций.

«Борьба с коррупцией является важной составляющей процесса вступления Украины в ЕС, поэтому соответствующие институции должны быть защищены», — добавил представитель Еврокомиссии.

В Брюсселе также заявили, что продолжат следить за дальнейшим развитием ситуации вокруг этого дела.

Реклама

Что известно о подозрению Андрею Ермаку

Напомним, бывшего главу ОП Андрея Ермака подозревают в отмывании средств на строительстве элитного коттеджного городка под Киевом из-за кооператива «Солнечный берег».

Ранее стало известно, что САП будет просить суд взять Андрея Ермака под стражу с альтернативой залогу в 180 млн. грн. Заседание по мере пресечения назначено на 12 мая.

Между тем адвокат Ермака Игорь Фомин заявил, что дело экс-главы ОП состоит из 16 томов . Как сообщила сторона защиты, адвокаты не успели подробно ознакомиться со всеми материалами производства до начала заседания в ВАКС.

Новости партнеров