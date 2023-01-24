В Еврокомиссии отреагировали на расследование коррупции и отставки во власти Украины: "Приветствуем факт"

В ЕК напомнили, что антикоррупционная деятельность является ключевым фактором в процессе расширения Евросоюза и условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС.
Еврокомиссия приняла во внимание информацию о расследовании НАБУ фактов коррупции в Украине и приветствует усилия по проведению реформ для искоренения этого явления.
Об этом пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Ана Писонеро заявила на брифинге в Брюсселе, сообщает "Укринформ".
"Существует общее правило – мы не комментируем продолжающиеся уголовные расследования. Но мы приветствуем тот факт, что властные структуры Украины серьезно относятся к этим проблемам", – сказала спикер ЕК.
Она напомнила, что Украина в рамках процесса расширения обязалась усилить борьбу с коррупцией, в частности, на высоком уровне путем проведения активных и эффективных расследований. Государство также взяло на себя обязательство в достижении соответствия между количеством расследований и судебных приговоров.
"Это есть в заключении Еврокомиссии относительно заявки Украины на членство в ЕС", — отметила Писонеро.
Она также анонсировала, что Еврокомиссия осенью 2023 года оценит достигнутый Украиной прогресс по внедрению реформ, определенных Евросоюзом в рамках пакета расширения.
"Антикоррупционная деятельность является ключевым фактором в процессе расширения ЕС, а также условием предоставления макрофинансовой помощи от ЕС. Очевидно, что у ЕС есть различные средства и механизмы контроля за тем, как и куда используются фонды ЕС. Мы находимся в тесном контакте с властями Украины, чтобы гарантировать, что средства использованы должным образом", – проинформировала пресс-секретарь Еврокомиссии.
Коррупционные скандалы и отставки в украинской власти
После скандала с закупкой Минобороны продуктов для ВСУ в отставку подал заместитель профильного министра Вячеслав Шаповалов. Дело о закупке продуктов для армии по завышенным ценам уже расследуют детективы НАБУ.
Кабмин уволил с должности заместителя министра развития громад, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского, которого накануне задержали работники НАБУ при получении взятки в 400 тыс. дол.
24 января в отставку подал заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, не указав причин этого. Глава государства уже издал указ об увольнении Тимошенко с должности.
В этот же день Кабмин уволил с должностей заместителей четырех министров и руководителей Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Сумской и Херсонской ОВА.
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