В Еврокомиссии отреагировали на скандальное заявление Орбана о вступлении Украины в ЕС

Еврокомиссия прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что на саммите ЕС в середине декабря не должны даже рассматривать вопрос о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщила представительница ЕК Ану Пизонеро во время брифинга.

Она пояснила, что Еврокомиссия не поддерживает позицию Орбана относительно того, что действия ЕС по Украине являются "необоснованными и плохо подготовленными".

"Мы не считаем, что наше предложение необоснованно. Напротив, мы считаем, что Украина проделала удивительную работу. Мы со своей стороны сделали рекомендации по началу переговоров, теперь решение относительно наших предложений — по странам-членам", — подчеркнула она.

Что предшествовало?

Венгерский премьер Виктор Орбан предлагает вообще не выносить вопрос вступления Украины в ЕС на саммит в декабре. Он повторил российские нарративы, что Евросоюз должен поддерживать Киев не в войне, а в стремлениях к миру.

Кроме того, венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил против плана Еврокомиссии по предоставлению Украине большей финансовой поддержки.

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