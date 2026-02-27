В Еврокомиссии ответили, будут ли депортировать украинцев призывного возраста

Еврокомиссия: Вопрос возвращения мужчин в Украину пока не обсуждается / © ТСН.ua

Возвращение украинских мужчин призывного возраста, которые находятся под временной защитой в Европе, пока не стоит в повестке дня ЕС.

Об этом заявил спикер Европейской комиссии Маркус Ламмерт, передает «Укринформ».

У него спросили, продолжаются ли в ЕС дебаты о возможности отмены временной защиты для украинских мужчин призывного возраста. Например, ранее в правительстве Люксембурга заявили, что украинские мужчины, пригодные к военной службе, должны вернуться домой.

«Мне неизвестно о прениях в Люксембурге. Могу сказать, что временная защита — это то, что мы решили на уровне ЕС и уровне государств-членов до 2027 года», — отметил Ламмерт.

По его словам, по крайней мере, до марта 2027 года соответствующие правила для украинцев будут оставаться в силе.

Ранее министр обороны Люксембурга Юрико Бакес и министр внутренних дел Леон Глоден заявили, что украинские мужчины в Люксембурге, пригодные к военной службе, должны вернуться домой.

«Сначала было много женщин и детей. В последние недели и месяцы мы видели, что приезжает больше мужчин. И я думаю, что это фактически определенная проблема, если, с одной стороны, мы оказываем военную поддержку, чтобы украинцы могли защитить себя, и в то же время к нам приезжают молодые мужчины», — добавила министр обороны этой страны.

Ранее сообщалось, что британские чиновники предлагают украинским семьям возвращаться в Украину и выбирать для жизни якобы «безопасные районы».