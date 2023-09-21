В Еврокомиссии прокомментировали заявление Моравецкого о поставках оружия Украине

Политика ЕС по отношению к Украине не меняется.

Еврокомиссия отреагировала на заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о поставках оружия Украине. Вместе с тем Брюссель выражает жесткую поддержку Киеву.

Об этом заявил внешнеполитический представитель Еврокомиссии Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

"Мы не комментируем объявление Польши о том, что они намерены сделать по отношению к их добровольному двустороннему вкладу в законную оборону Украины против агрессии", — подчеркнул спикер Еврокомиссии.

Впрочем, Стано не стал давать прямой оценки заявлению Моравецкого. Зато заявил, что политика ЕС в отношении Украины не меняется.

"Поддержка Евросоюзом Украины остается жесткой во всех областях, в которых мы поддерживаем Украину: политической, экономической, гуманитарной, международной, дипломатической и военной", — подчеркнул Стано.

По его словам, государства-члены ЕС самостоятельно решают, какое вооружение они снабжают Украину.

Заявление Моравецкого об оружии

Польский премьер заявил, что Польша больше не передает оружие Украине. По его словам, Варшава проводит модернизацию и скорейшее вооружение своей армии, чтобы она стала одной из сильнейших сухопутных армий мира в короткие сроки.

Вместе с тем, Моравецкий заявил, что Польша не будет тормозить работу транспортного хаба в Жешуве по поставкам оружия Украине.

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