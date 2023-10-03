В Европарламенте поддерживают инициативу Ukraine Facility: благодаря ей можем получить 50 млрд евро

Уже в следующем году Украина может получить 18 млрд евро помощи.

В Европарламенте была поддержана инициатива Ukraine Facility, которая создает новый финансовый инструмент для Украины объемом до 50 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, уже в следующем году Украина может получить 18 млрд. евро помощи.

"Рассчитываем получить 18 млрд евро уже в следующем году. Эти средства помогут в финансировании бюджетного дефицита, начислении социальных выплат, пенсий и зарплат для врачей, учителей", — отметил премьер-министр.

Он также добавил, что вместе с Еврокомиссией мы тесно сотрудничаем над реализацией необходимых изменений и преобразований, которые сближают нас с ЕС и открывают доступ к программе

"В частности, это цифровизация, интеграция в европейские рынки, развитие человеческого капитала, энергетическая независимость", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Напомним, что Украина расширяет сотрудничество с Женевским международным центром гуманитарного разминирования.