В Европарламенте заявили, что ЕС должен готовиться к введению санкций против Китая

В Европарламенте считают, что это самый лучший способ сохранить стабильность и мир в регионе.

Если в Пекине примут решение о нападении на Тавань, то страны Европейского союза должны стать на сторону демократии и ввести санкции против Китая.

Такое мнение высказал глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер.

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"ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом", — говорится в сообщении.

Он отметил, что это самый лучший способ сохранить стабильность и мир в регионе.

"Такие лидеры как китайские и российские понимают только язык силы. Нам также нужна зона свободной торговли для демократий", — добавил Вебер.

Отметим, что о возможности введения санкций против Китая ранее заявляла министр финансов США Джанет Йеллен, однако Вашингтон пока не стремится к полному экономическому отграничению от Пекина, потому что это может вызвать большие проблемы для обеих стран.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву заявил, что в 2027 году в Тайване может разразиться военный конфликт с Китаем.

Кроме того, мы ранее информировали, что во Франции китайский посол Лу Шайе заявил, бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве", потому что нет соответствующего международного соглашения, которое ратифицировало их статус.

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