В Европарламенте заявили, что НАТО не может противодействовать российским гибридным атакам

Против российских гибридных атак НАТО имеет ограниченные инструменты, тогда как Евросоюз, благодаря своему экономическому потенциалу, может вводить санкции и попадать в самые слабые точки российской экономики.

Об этом в эфире Эспрессо заявил депутат Европарламента и бывший руководитель военной разведки Финляндии Пекка Товери.

«Россия угрожает Европе несколькими способами. Она одновременно создает военную опасность и ведет против нас гибридные операции. Ее главная цель — взорвать единство НАТО и ЕС, ведь именно они не позволяют России захватить Украину и двигаться дальше в Европу», — отметил он.

По словам евродепутата, Москва атакует всеми доступными средствами, и ждать, пока будут действовать только США, по его мнению, не стоит.

Он подчеркнул, что Европа способна самостоятельно удерживать высокий уровень военной поддержки Украины.

«Прежде всего, ответственность за реакцию на российскую агрессию лежит на Европе. Нам нужны и НАТО, и ЕС. НАТО — это военный щит, который защищает Европу уже более 80 лет. Но против гибридных угроз у него ограничен инструментарий. ЕС вместо этого может применять санкции и бить по уязвимым местам российской экономики», — подчеркнул Товери.

Он также подчеркнул, что поддержка Украины — это не только деньги. Если Европа самостоятельно заменит американскую помощь, то расходы составят около 0,3% от валового национального продукта ЕС в год. Это даже меньше, чем большинство европейских стран выделяют на развитие Африки и Ближнего Востока.

