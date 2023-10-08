В Европе боятся волны нападений на синагоги и еврейские школы – Рolitico

В странах Европы усиливают полицейскую защиту еврейских общин на фоне обострения в Израиле.

Правительства по всей Европе опасаются роста антисемитских действий на фоне эскалации боевых действий между Израилем и ХАМАСом в Газе.

Об этом пишет Рolitico.

По информации издания, Великобритания, Франция, Германия, Испания и Италия ужесточили полицейскую защиту еврейских общин.

В Лондоне сторонники палестинцев праздновали нападение ХАМАСа, что заставило полицию создать "успокаивающие патрули". Полиция Лондона не исключает, что конфликт может привести к протестам в ближайшие дни.

"Мы обеспечим наличие соответствующего плана охраны правопорядка, чтобы сбалансировать право на протест и не допустить нарушения покоя лондонцев", – говорится в заявлении полиции Лондона.

Министр внутренних дел Франции попросил местные власти по всей Франции усилить безопасность еврейских общин. Он заверил, что пока "нет никаких угроз", но пообещал созвать совещание по оценке ситуации.

Это произошло после того, как премьер Франции Элизабет Борн назвала французскую ультралевую партию La France Insoumise "формой антисемитизма" после того, как партия опубликовала пресс-релиз с призывом "прекратить израильскую колонизацию".

Берлинская полиция заявила, что ужесточила меры безопасности в еврейских и израильских учреждениях после нападений ХАМАС. Центральный совет евреев Германии написал, что они "находятся в интенсивном контакте" с германскими властями.

Еврейская неправительственная организация Антидиффамационная лига написала, что "экстремисты, похоже, ободрены атакой ХАМАС и усилили свою агрессивную риторику, публикуя полные ненависти сообщения и призывы к дальнейшей агрессии против Израиля и его сторонников", намекая.

Подобные защитные меры для еврейского общества были приняты в Испании и Италии.

Напомним, 7 октября ХАМАС начал массированную ракетную атаку и наземное вторжение в Израиль.

По последним данным, за два дня конфликта погибли уже 600 человек. Также известно о двух тысячах раненых.

По словам израильского журналиста, боевики ХАМАС совершают такие же зверства, как россияне в Украине.

По информации украинского МИД, в Израиле погибли двое украинок.

Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать дополнительную помощь Израилю. Также стало известно, что среди убитых и взятых в заложники в Израиле есть американские граждане.

В ответ Соединенные Штаты отправили атомный авианосец к берегам Израиля.