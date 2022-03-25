В Европе будут искать способы снизить цены для потребителей на энергоресурсы — премьер-министр Бельгии

В Европе будут искать способы снизить цены для потребителей на энергоресурсы — премьер-министр Бельгии

Цены на газ и электроэнергию увеличились для европейских потребителей из-за антироссийских санкций.

Европейские лидеры обсудят меры по уменьшению влияния высоких цен на энергоносители для потребителей в результате войны России против Украины.

Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер Де Кро, передает Reuters.

"ЕС – это не только большие принципы, большие встречи и американские президенты", – сказал он.

Премьер подчеркнул, что сегодня речь идет о счетах людей за электроэнергию и газ, и это последствия войны России против Украины, ведь ЕС и США ввели ряд санкций, в том числе в энергетической сфере.

"Поэтому нам нужно вмешаться, и я надеюсь, что в этот раз мы имеем меры, которые оказывают влияние. Такими высокими ценами мы разрушаем наше население и государственные финансы. Мы воюем, и на войне нужно принимать чрезвычайные меры", — отметил он.

Напомним, страны ЕС не согласовали энергетическое эмбарго против России: какие государства против.

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