- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 368
- Время на прочтение
- 2 мин
В Европе действовали "украинские нацисты": кто за ними стоял
Агенты российской спецсети пытались привязывать нацистские символы к украинцам, дополняя их цветами украинского флага и надписями «Слава Украине».
Австрийская спецслужба разоблачила деятельность фейковой организации «украинских нацистов», которой руководили из Москвы. Ее целью была дискредитация украинских беженцев в Европе.
Об этом сообщило издание Profil со ссылкой на материалы расследования Управления государственной безопасности и разведки Австрии.
Разоблачение российской дезинформационной сети произошло еще в марте этого года, но только теперь журналистам сообщили подробности.
Координатором сети был австриец Ян Марсалек, который, по данным следствия, длительное время работает на российские спецслужбы.
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года он вместе с гражданином Болгарии Орлином Русевым, которого впоследствии задержали в Лондоне, организовывал изготовление и размещение наклеек и граффити с праворадикальной и неонацистской символикой в публичных местах.
При этом они пытались привязывать нацистские символы к Украине, дополняя их цветами украинского флага, надписями «Слава Украине» и оскорбительными призывами против россиян.
Все эти действия должны были создать впечатление, что соответствующую символику распространяют украинцы.
Кроме того, во время этой дезинформационной операции была создана сеть веб-сайтов, которые имитировали европейские ячейки украинского полка «Азов».
Как оказалось во время следствия, кураторы из российской ФСБ прямо рекомендовали агентам распространять символику «Азова» по всей Европе с обязательным добавлением свастики для усиления дискредитационного эффекта.
Напомним, летом этого года Россия начала в Европе пропагандистскую кампанию, во время которой послание «Россия — не мой враг» транслируется с помощью наклеек, размещенных в публичных местах.