В Европе действовали "украинские нацисты": кто за ними стоял

В Европе разоблачили российскую сеть дезинформации / © Getty Images

Австрийская спецслужба разоблачила деятельность фейковой организации «украинских нацистов», которой руководили из Москвы. Ее целью была дискредитация украинских беженцев в Европе.

Об этом сообщило издание Profil со ссылкой на материалы расследования Управления государственной безопасности и разведки Австрии.

Разоблачение российской дезинформационной сети произошло еще в марте этого года, но только теперь журналистам сообщили подробности.

Координатором сети был австриец Ян Марсалек, который, по данным следствия, длительное время работает на российские спецслужбы.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года он вместе с гражданином Болгарии Орлином Русевым, которого впоследствии задержали в Лондоне, организовывал изготовление и размещение наклеек и граффити с праворадикальной и неонацистской символикой в публичных местах.

При этом они пытались привязывать нацистские символы к Украине, дополняя их цветами украинского флага, надписями «Слава Украине» и оскорбительными призывами против россиян.

Все эти действия должны были создать впечатление, что соответствующую символику распространяют украинцы.

Кроме того, во время этой дезинформационной операции была создана сеть веб-сайтов, которые имитировали европейские ячейки украинского полка «Азов».

Как оказалось во время следствия, кураторы из российской ФСБ прямо рекомендовали агентам распространять символику «Азова» по всей Европе с обязательным добавлением свастики для усиления дискредитационного эффекта.

Напомним, летом этого года Россия начала в Европе пропагандистскую кампанию, во время которой послание «Россия — не мой враг» транслируется с помощью наклеек, размещенных в публичных местах.