В Европе из-за рекордной жары умерли более 10 тысяч человек

Жара в Европе / © Associated Press

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Во время рекордной волны жары, в конце июня охватившей страны Западной Европы, зафиксировали более 10 тысяч случаев избыточной смертности.

Об этом сообщает Reuters.

По данным мониторинговой сети EuroMOMO, поддерживаемой Европейским центром по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), в результате экстремальной жары в Европе зафиксировали более 10 тысяч случаев избыточной смертности.

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Более 9 тысяч умерших — люди в возрасте 65 лет и старше.

«Такой излишек в это время года необычен. Он действительно очень высок. Трудно объяснить столь высокий уровень чрезмерной смертности чем-то, кроме экстремальной жары», — заявил главный врач Государственного института сывороток Дании Лассе Вестергорд.

Ученые также отмечают, что волна жары в конце июня была бы «практически невозможной» без антропогенного изменения климата, которое делает такие погодные явления более частыми и интенсивными.

Reuters уточняет, что данные из 27 стран Европейского Союза отражают избыточную смертность от всех причин, а не только случаи, напрямую связанные с жарой.

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В то же время исследователи отмечают, что в период с 22 по 28 июня не было других существенных факторов, в частности новых волн COVID-19, которые могли бы объяснить резкий рост числа смертей до 10 650 случаев. В это время волна жары достигла пика во Франции, Испании, Великобритании и других странах.

EuroMOMO не публикует отдельных показателей для каждого государства, однако отмечает, что Франция и Бельгия стали единственными странами Европы, где в последнюю неделю июня был зафиксирован «очень высокий» уровень избыточной смертности.

По данным бельгийского института здравоохранения Sciensano, избыточная смертность в стране стала самой высокой за весь период наблюдений с 2000 года во время любой волны жары.

Кроме того, отдельное научное исследование, опубликованное в понедельник, показало, что только в Англии и Уэльсе во время волн жары в мае и июне от причин, связанных с высокой температурой, умерли около 2700 человек.

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Reuters также отмечает, что аномальная жара в конце июня повлекла за собой перебои с электроснабжением, закрытие школ и обновление температурных рекордов во Франции, Испании и Великобритании.

Ранее сообщалось, что в конце следующей недели в Украине снова ожидается жара — температура воздуха может превысить +30°C.

Мы ранее информировали, что после рекордной жары, уже приведшей к тысячам дополнительных смертей, Европа готовится к новому повышению температуры.

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