В Европе количество погибших от наводнения возросло до 70 человек

В Европе количество погибших от наводнения возросло до 70 человек

Десятки человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

До семидесяти человек возросло число погибших от наводнения в Европе.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 16 июля.

Большинство жертв на западе Германии. За последние сутки там прошли рекордные ливни, а реки вышли из берегов. Немало городов и сел полностью затоплены и завалены деревьями и разбитыми машинами. Продолжается масштабная эвакуация, в которой принимают участие 2,5 тысячи спасателей и военных. Они на вертолетах снимают людей с крыш и балконов. 15о тысяч домов остаются без электричества. В стране нарушено транспортное сообщение. А канцлер Ангела Меркель назвала ситуацию катастрофой.

От большой воды также страдают Бельгия, Нидерланды, Франция и Швейцария. По прогнозам синоптиков, 16 июля там везде большая вероятность новых наводнений.

Новости мира: в Европе число погибших от наводнения возросло до семидесяти человек

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