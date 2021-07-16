В Европе количество погибших от наводнения возросло до 70 человек

Десятки человек до сих пор считаются пропавшими без вести.
До семидесяти человек возросло число погибших от наводнения в Европе.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 16 июля.
Большинство жертв на западе Германии. За последние сутки там прошли рекордные ливни, а реки вышли из берегов. Немало городов и сел полностью затоплены и завалены деревьями и разбитыми машинами. Продолжается масштабная эвакуация, в которой принимают участие 2,5 тысячи спасателей и военных. Они на вертолетах снимают людей с крыш и балконов. 15о тысяч домов остаются без электричества. В стране нарушено транспортное сообщение. А канцлер Ангела Меркель назвала ситуацию катастрофой.
От большой воды также страдают Бельгия, Нидерланды, Франция и Швейцария. По прогнозам синоптиков, 16 июля там везде большая вероятность новых наводнений.