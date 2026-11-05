В Европе массово сообщают о бомбах в самолетах: что происходит с авиарейсами

В Европе новая волна сообщений о заминировании самолетов: что произошло / © УНИАН

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В Европе 5 ноября по меньшей мере 15 авиарейсов столкнулись с сообщениями о якобы заложенных взрывчатых веществах. Из-за угроз некоторые самолеты были вынуждены изменить маршруты, а пассажиров эвакуировали для проведения проверок.

Об этом сообщает издание LAD Bible.

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В частности, самолет авиакомпании Aer Lingus, следовавший из Дублина в Рим, совершил внеплановую посадку на французской авиабазе Эвре после объявления чрезвычайной ситуации. Пассажиров эвакуировали, а самолет осмотрели саперы. В авиакомпании пояснили, что решение изменить маршрут было принято из соображений безопасности.

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Кроме того, рейс Ryanair из лондонского аэропорта Станстед в Софию был перенаправлен в болгарский Пловдив из-за сообщения о возможной угрозе.

Польская авиакомпания LOT подтвердила, что после досмотра самолета, выполнявшего рейс из Варшавы в Брюссель, никаких подозрительных предметов обнаружено не было.

Сообщения о взрывчатке также затронули рейсы других авиакомпаний, в частности, Wizz Air, Finnair, Aegean Airlines и Ryanair. Один из самолетов Wizz Air, летевший из Милана в Варшаву, был вынужден совершить посадку в Вене.

Кроме того, в Праге правоохранители проверили четыре самолета, направлявшиеся в чешскую столицу. Ни в одном из них взрывчатки обнаружено не было.

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«Меры безопасности в пражском аэропорту только что завершились, пиротехнические проверки дали отрицательные результаты», — сообщила чешская полиция.

Расследование передано в Национальный центр по борьбе с терроризмом, экстремизмом и киберпреступностью.

Это уже вторая волна подобных угроз в Европе за последние несколько дней. Ранее сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в отношении семи рейсов, в частности, самолетов, вылетевших из Манчестера и лондонского аэропорта Хитроу. Проверки не выявили реальных угроз.

Напомним, ранее генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири прогнозировал, что в течение года авиабилеты в Европе могут подорожать на 20% из-за роста цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке.

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