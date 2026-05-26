В Европе могут начать производить ракеты для Patriot: США приняли важное решение

Patriot

Реклама

Польша получила предварительное разрешение Государственного департамента США на производство ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, передает RMF24.

По его словам, ракеты будут производиться на предприятиях польской оборонной промышленности. В Варшаве это считается важным шагом для усиления собственной безопасности и развития национального ВПК.

Реклама

«После нашего визита в США, я думаю, что все открыто, и мы получили предварительное разрешение от Госдепартамента на производство ракет для систем Patriot. Они будут производиться на польском оборонном предприятии. Речь идет о консорциуме, у нас в Польше есть такие возможности», — заявил Томчик.

Как отмечает Defense24, речь, вероятно, идет о ракетах PAC-3 MSE — новейшей версии перехватчиков для Patriot. Именно такие ракеты особенно важны для противодействия баллистическим целям, в частности в условиях войны России против Украины.

В настоящее время производство PAC-3 MSE составляет около 700 единиц в год. США планируют увеличить этот показатель к 2000 году ракет к концу 2030 года. Потребность в таких перехватчиках резко возросла из-за войны, передачи части запасов Украине, закупки союзников и необходимости пополнения американских арсеналов.

Польша уже эксплуатирует две батареи Patriot и ожидает поставок еще шести. В то же время, Варшава стремится не только покупать вооружение за рубежом, но и размещать производство компонентов и сервисное обслуживание на собственной территории.

Реклама

Ранее США достаточно осторожно относились к идее передачи союзникам таких производственных возможностей. Однако дефицит современных ракет и рост потребностей НАТО могут изменить этот подход.

По данным Defense24, Германия также пытается разместить у себя производство ракет для Patriot.

Томчик также заявил, что США "очень заинтересованы" в сценарии, при котором Польша могла бы производить и другие виды вооружений. В частности, речь идет о дальнобойных баллистических ракетах для систем HIMARS или ракетах Hellfire, которые используются, в частности, на ударных вертолетах Apache.

Напомним, что украинский оборонно-промышленный комплекс разработал и успешно опробовал секретную антидроновую лазерную систему «Тризуб» на базе искусственного интеллекта. Новейшее оружие призвано заменить сверхдорогие зенитные ракеты стоимостью до 5 миллионов долларов, которые раньше приходилось тратить на сбивание российских беспилотников за 20 тысяч долларов.

Реклама

Новости партнеров