В Европе могут приостановить авиаперелеты: в чем причина

Авиаперелеты в Европе могут приостановить

В большинстве европейских стран могут приостановить авиаперелеты из-за дефицита авиационного топлива. Ожидается, что его запасы закончатся между второй и третьей неделей мая, включая последние партии, прибывающие морем из Персидского залива.

Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Европа импортирует 43% своих годовых потребностей в авиационном топливе из Персидского залива. Из-за запрета свободного судоходства для нефтяных танкеров в этом регионе континент столкнулся с резким падением доступных объемов накануне пикового движения.

Стратегические резервы Европы рискуют оказаться недостаточными для осуществления полетов в разгар лета в нескольких регионах.

Только две страны имеют экстренные запасы на 90 дней, тогда как большинство не переживут кризис продолжительностью более 30 дней. Некоторые страны имеют запасы автономии до 8-10 дней, прежде чем они закончатся.

Брюссель надеется, что перемирие между США и Ираном сохранится, что позволит возобновить движение танкеров через Ормузский пролив.

«Риск дефицита топлива в Европе превратился из виртуального в реальный в течение нескольких дней», — утверждает один из собеседников издания.

«Некоторые аэропорты на континенте уже несколько дней испытывают дефицит реактивного топлива, не сообщая об этом официально», — утверждает другой источник.

Ситуацию еще больше осложняет тот факт, что нефтеперерабатывающая деятельность на европейских заводах уже работает на максимальной мощности, поэтому нет физической возможности добавить дополнительные производственные квоты летом, подтверждают три источника.

Таким образом, май станет решающим периодом. Если из Персидского залива больше не прибудут корабли, сначала может начаться изъятие топлива из стратегических резервов, а затем топливо перестанут поставлять в аэропорты некоторых стран.

Несколько восточноевропейских стран, а также некоторые меньшие страны в западной части континента будут иметь всего несколько дней на то, чтобы найти дополнительный источник снабжения.

Поскольку Ближний Восток пока не может поставлять топливо в Европу, а в странах Азии из-за кризиса ввели ограничения на экспорт нефтепродуктов, единственной альтернативой для Старого континента являются Соединенные Штаты.

«Но нам нужно увидеть, по какой цене и при каких условиях», — отмечают источники.

В ближайшие дни Брюссель попытается собрать обновленные данные по фактическому количеству доступного реактивного топлива. «Европа должна разработать план, который учитывает любые меры по смягчению последствий и который четко определяет, как топливо должно распределяться между странами», — подытожили неназванные собеседники издания.

