В Европе можно арендовать живописное село с крепостью за $21 – подробности, фото

В Италии сдают в аренду село с крепостью и двумя бассейнами.

В Италии, в муниципалитете Петритоли, можно арендовать село с крепостью Palazzo Mannocchi. Это обойдется лишь в $21 доллар (827 грн) с человека, если заселятся большой группой людей. В селе кроме крепости есть сады, виноградники, театр в стиле барокко, подземелья римского периода, салоны красоты, кафе и другие заведения для туристов.

Об этом пишет The Sun.

Село расположено недалеко от восточного побережья Адриатического моря, на холме в провинции Фермо. Основной его достопримечательностью является крепость Palazzo Mannocchi. Это замок с двумя бассейнами, где можно проводить вечеринки. Поселиться в крепости могут до 100 человек.

Крепость Palazzo Mannocchi в итальянском селе /Фото: скриншот

Крепость Palazzo Mannocchi в итальянском селе /Фото: скриншот

Три ночи в апреле можно забронировать за 5 090 фунтов стерлингов (249 935 грн).

"В замке есть просторные комнаты, а также тихие и уютные уголки для уединения. Кроме того, предусмотрены практические аспекты, в частности парковочные места. Если вы ищете вариант для отпуска своей мечты или место для празднования с семьей и друзьями, то это идеальный выбор", – говорится на официальном сайте крепости.

Крепость Palazzo Mannocchi в итальянском селе /Фото: скриншот

Крепость Palazzo Mannocchi в итальянском селе /Фото: скриншот

Недалеко от средневекового села находится курортный городок Порто-Сан-Джорджио с приятным климатом. Днем туристы могут поехать туда на прогулку, а вечером – провести время в замке.

Напомним, король Чарльз открывает двери для посетителей в замок Балморал, где скончалась королева Елизавета II.

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