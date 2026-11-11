В Европе назревает конфликт из-за Путина и ядерного оружия: что произошло между Францией и Германией

Ядерное оружие / © Associated Press

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Между Францией и Германией возникли противоречия по использованию дальнобойных ракет в возможном конфликте с Россией. Париж опасается, что удары по российской территории могут спровоцировать ядерный ответ Москвы и вовлечь в эскалацию всю Европу.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на шесть источников, осведомленных о ходе переговоров между союзниками.

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Франция настаивает, чтобы Германия четко определила, при каких обстоятельствах будут применять ракеты большой дальности. Париж хочет согласовать немецкий подход к так называемым глубоким высокоточным ударам с собственной ядерной доктриной.

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Один из французских чиновников предупредил, что даже применение обычного вооружения может привести к непредсказуемой реакции Кремля.

«Можно атаковать российскую цель обычным оружием, но получить ядерный ответ. Если россияне неправильно поймут сигнал, можно незаметно приблизиться к ядерному порогу», – пояснил он.

Почему Франция забеспокоилась из-за немецких ракет

Германия активно наращивает военные возможности на фоне российской войны против Украины и неопределенности будущих обязательств безопасности США при президентстве Дональда Трампа.

В частности, Берлин закупает и разрабатывает наземные ракеты дальностью от 500 до 2000 километров, которые потенциально позволят поражать военные объекты в глубине территории России.

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Подобные возможности развивают Великобритания, Польша, скандинавские и балтийские страны.

Особое внимание Париж уделяет именно Германии из-за ее масштабной программы перевооружения. Оборонные расходы страны на пятилетний период до конца 2030 года оцениваются в 780 миллиардов евро.

Беспокойство Франции связано также с предложенной президентом Эммануэлем Макроном концепцией расширенного ядерного сдерживания в Европе. Французские чиновники опасаются, что Москва может возложить ответственность на Париж даже за удары, совершенные другими союзниками.

"Если вы приглашаете кого-то в свой дом, вы несете ответственность, если этот человек его подожжет", - объяснил один из собеседников журналистов.

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В Париже отмечают, что Франция как ядерное государство имеет сложившиеся правила применения силы и сигналов сдерживания, в то время как Германия только развивает соответствующую стратегическую культуру.

Что ответила Германия

В то же время в Берлине отрицают, что между странами существует принципиальный спор.

Высокопоставленное немецкое чиновник заявил, что Германия полностью поддерживает необходимость совместной европейской доктрины и согласованного понимания рисков эскалации.

«Это не ситуация, когда французы чего-то требуют, а мы сопротивляемся. Было ясно с самого начала, что приобретение такого вооружения должно сопровождаться общим пониманием его применения», — отметил он.

По его словам, официальные консультации некоторое время сдерживали внутренние дискуссии во Франции по поводу будущего ее ядерной стратегии. Теперь переговоры активизировались.

Одним из возможных результатов может стать совместное заявление Германии, Франции и Великобритании о применении дальнобойного вооружения. Однако до такого решения еще далеко.

Британия также присоединилась к обсуждению

Великобритания, вместе с Францией имеющая собственный ядерный арсенал среди европейских членов НАТО, ведет отдельные переговоры с Берлином.

Страны совместно разрабатывают дальнобойное вооружение с радиусом действия более 2000 км в рамках оборонного соглашения 2024 года. К проекту также могут быть приглашены Франция.

Британский чиновник пояснил, что главное назначение таких ракет — уничтожение военного потенциала противника, в частности, командных пунктов, логистических узлов, складов боеприпасов и оборонных предприятий. Речь идет не об атаках на правительственные здания или ядерные объекты.

"Мы все осознаем необходимость не допустить эскалации до ядерного уровня", - подчеркнул он.

Немецкий генерал Инго Гергартц, возглавляющий командование НАТО, ответственное за оборону Центральной Европы и восточного фланга, также призвал союзников согласовывать решения по ударам по России.

По его словам, какие-либо действия отдельной страны против РФ Москва может воспринять как действия всего НАТО. Именно поэтому использование дальнобойных ракет должно быть интегрировано в общую стратегию Североатлантического союза.

Военный аналитик Франц-Штефан Гади в свою очередь подчеркнул, что Германии необходимо четко определить правила выбора целей, принятия решений и контроля эскалации.

Таким образом, на фоне европейского перевооружения союзники пытаются договориться не только о том, какое оружие будет иметь, но и о границах его применения, чтобы сдерживать Россию и в то же время не допустить ядерного противостояния.

Украина разрабатывает системы для перехвата «Орешника»

Напомним, Украина работает над созданием систем, способных перехватывать российские гиперзвуковые ракеты "Орешник". Как сообщает The Guardian, Киев уже испытывает технологии, которые могут поражать цели даже вне атмосферы.

По словам народного депутата Федора Вениславского, Украина провела по меньшей мере три испытания внеатмосферных систем перехвата. Среди перспективных разработок – средства, которые можно запускать с высотных самолетов.

Особое внимание уделяется противодействию «Орешнику», который во время полета выходит в околокосмическое пространство, а затем разделяется на несколько боевых блоков. Из-за огромной скорости и сложной траектории перехватить такую ракету чрезвычайно трудно. К тому же российские пусковые установки находятся вне досягаемости украинского дальнобойного оружия.

Параллельно Украина развивает собственную спутниковую инфраструктуру, чтобы снизить зависимость от американской Starlink и обеспечить военных независимой связью. В то же время о создании готовой системы, способной гарантированно сбивать «Орешник», пока речь не идет.

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