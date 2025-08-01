В Европе обнаружили опасную инфекцию, вызывающую неконтролируемое кровотечение

По Европе распространяется опасная инфекция / © Pixabay

Реклама

В двух странах Европы зафиксированы случаи крымско-конголезской геморрагической лихорадки (ККГЛ) — инфекционного заболевания, которое может вызвать «неконтролируемое кровотечение».

О вспышке инфекции сообщил веб-сайт UK Travel Health Pro, который поддерживается Министерством иностранных дел Великобритании, пишет британское издание Express.

Представители Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявили, что неожиданные случаи заболевания в Греции были обнаружены в регионе Фессалии впервые с 2008 года.

Реклама

«Первичный случай, вероятно, произошел из-за укуса клеща, тогда как вторичным случаем был медицинский работник, который оказывал помощь первичному больному, хотя точный путь передачи все еще выясняется», — говорится в сообщении ECDC.

В отчете этой организации сообщается также о случаях заболевания в Испании, в частности в Саламанке на северо-западе страны.

«С 2016 по 2024 год в Испании было зарегистрировано всего 16 автохтонных случаев ККГЛ, с датами начала заболевания между апрелем и августом», — отметили в ECDC.

В издании отметили, что это заболевание приводит к смертельным последствиям у около трети инфицированных. Не исключено, что инфекция распространится и на другие страны Европы.

Реклама

Напомним, ранее сообщалось о смерти мужчины в Германии, который заразился опасной бактерией во время купания в море.