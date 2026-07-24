В Европе объявили массовую эвакуацию, люди в огненной ловушке: бежать пришлось тысячам (видео)

Лесной пожар / © Associated Press

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Юг Европы оказался во власти масштабных лесных пожаров, которые разжигает аномальная жара. Из-за стремительного распространения огня во Франции и Испании уже эвакуировали около 30 тысяч человек, а Париж обратился за помощью к Европейскому Союзу.

Об этом пишет The Guardian.

Самая сложная ситуация сложилась на юго-западе Франции, где большой лесной пожар охватил территории вблизи Атлантического побережья. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что обстановка остается чрезвычайно напряженной, а самые большие очаги возгорания зафиксированы в департаменте Жиронда.

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Для борьбы со стихией Франция активировала механизм гражданской защиты Европейского Союза. В ближайшее время страна получит помощь в виде пожарной авиации и тяжелых вертолетов от нескольких государств ЕС.

Десятки тысяч людей покинули свои дома

Из-за опасного распространения огня во Франции эвакуировали более 18,8 тысячи человек. Среди них — местные жители, а также тысячи туристов, которые отдыхали в кемпингах и курортах вблизи Атлантического побережья.

Пожарные службы продолжают борьбу с огнем, однако высокая температура воздуха и сильный ветер значительно усложняют тушение.

Лесной пожар / © Фото из открытых источников

В Испании ввели чрезвычайное положение

Тяжелая ситуация сложилась и в Испании. Власти объявили чрезвычайное положение в мадридском регионе и провинции Авила, где сразу несколько крупных лесных пожаров вышли из-под контроля.

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Спасательные службы продолжают эвакуацию людей и пытаются локализовать очаги возгорания, чтобы не допустить дальнейшего распространения пламени.

Лесной пожар / © Фото из открытых источников

По данным Reuters, с начала года площадь земель, уничтоженных лесными пожарами в Европе, уже превысила среднегодовой показатель за последние два десятилетия.

Лесной пожар / © Фото из открытых источников

Эксперты связывают ухудшение ситуации с тремя почти непрерывными волнами экстремальной жары, накрывшими континент этим летом. Дополнительным фактором риска стало рекордное повышение температуры воды в Средиземном море, что способствует формированию еще более жаркой и сухой погоды.

Специалисты предупреждают, что при сохранении нынешних погодных условий опасность новых масштабных пожаров в странах Южной Европы будет оставаться очень высокой.

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Аномальная жара в Европе — последние новости

Напомним, юго-запад Европы в ближайшие дни окажется под влиянием мощного антициклона, который принесет раскаленный воздух из Сахары. В Испании температура может подняться до +47 °C, а синоптики предупреждают о высоком риске лесных пожаров.

К слову, по прогнозам метеорологов, к декабрю 2026 года в центральной и восточной частях тропического Тихого океана температура может подняться на 9 градусов выше нормы из-за Супер-Эль-Ниньо. Это приведет к масштабным засухам, наводнениям, росту цен на продукты питания и рекордному глобальному потеплению в 2027 году. Явление уже продолжается и набирает обороты быстрее, чем ожидалось.

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