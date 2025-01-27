В Европе опасаются, что Трамп оставит Украину в стороне во время "мирных переговоров" с РФ — El Pais

Такой сценарий был бы катастрофой безопасности Европы, не говоря уже о большом геополитическом поражении.

В Брюсселе обостряются дебаты относительно того, следует ли размещать миротворческие войска для обеспечения соблюдения Россией будущего соглашения с Украиной. В ЕС также растут опасения по поводу соглашения об окончании войны.

Об этом пишет El Pais.

США разработают соглашение об окончании войны в Украине, которое будет невыгодным для Киева и в котором страны ЕС будут использоваться только для послевоенного финансирования и как гарант, считают в ЕС.

"ЕС мог бы обеспечить свое участие в рамках системы гарантий безопасности будущего соглашения, например, из-за размещения войск на местах. Однако, как подчеркивают дипломатические источники и аналитики, реализовать эту схему будет очень сложно, если США не примут активное участие", — пишет El Pais

К сожалению, в ЕС мало рычагов давления, чтобы обеспечить себе важную роль в сотрудничестве с США.

Со ссылкой на анонимного собеседника издание добавляет, что такой сценарий был бы катастрофой для безопасности Европы, не говоря уже о большом геополитическом поражении.

"Крайне важно, чтобы европейцы принимали участие в разработке будущей формулы", — говорится в El Pais.

Напомним, ранее речь шла о том, что президент РФ Владимир Путин будет выдвигать нереалистические требования по мирному соглашению, которые невозможно выполнить даже при участии главы США Дональда Трампа.