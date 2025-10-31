В Европе открыли самый большой православный храм в мире: что известно

Очередь в православный храм в Бухаресте / Фото: Basilica.ro

В Румынии на днях открыл свои двери национальный кафедральный собор страны, ставший крупнейшим православным храмом в мире. Люди со всей страны приехали на праздничную службу и стояли в очереди, чтобы зайти внутрь церкви и приобщиться к великому событию.

Что известно о новом храме в Румынии?

В Бухаресте 15 лет продолжалось строительство национального кафедрального собора и на днях он наконец открыл свои двери для верующих. Об этом сообщает Reuters.

Новое величественное здание станет резиденцией Румынской православной церкви, ранее использовавшей значительно меньший патриарший собор, построенный в середине 1600-х годов. Православный собор, который стал бы символом Румынии, планировали построить уже сто лет, но что-то постоянно мешало — то войны, то правление коммунистов, то нестабильный период перед вступлением страны в Европейский Союз.

«То, что было невозможно сделать раньше 126 лет, было достигнуто за последние 15 лет»,

— сказал священник Адриан Агачи.

Высота собора составляет 124 метра, одновременно в своих стенах он может вместить 5 тысяч человек и еще десятки тысяч на площади вокруг храма. В храме предполагается, что в первые дни открытия собора его посетят сотни тысяч человек.

Очередь была и на территории храма, и за ее пределами / Фото: Basilica.ro

Интерьер храма внутри / Фото: Basilica.ro

Сейчас верующие со всей страны приезжают, чтобы посетить храм. В воскресенье они часами стояли в длинной очереди. Большинство людей не смогли попасть на службу внутрь храма и смотрели богослужения на больших экранах на улице.

Интерьер собора почти на 18 тысяч квадратных метров покрыт фресками и мозаиками с изображением святых и икон.

Отметим, что строительство храма обошлось в 270 миллионов евро. Финансирование в основном происходило из государственного бюджета. Как пишет DW, это вызвало критику у некоторых граждан, утверждавших, что эти деньги стоило направить на школы и больницы.

