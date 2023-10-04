В Европе оживает самый большой супервулкан: последствия могут быть катастрофическими

На так называемых Флегрейских полях, где находятся несколько древних вулканов, продолжается сейсмическая активность.

Новое землетрясение магнитудой 4 произошло к югу от итальянского города Неаполя во вторник, 3 октября, — спустя всего несколько дней после того, как в этом вулканическом регионе, известном как Флегрейские поля, зафиксировали сильнейшее землетрясение за последние 40 лет. Есть опасения, что извержение супервулкана вблизи итальянского мегаполиса может иметь потенциально разрушительные последствия.

Об этом сообщает CNN.

Сейсмическая активность в районе, простирающаяся на 200 километров ниже Неаполитанского залива и островов Искья и Капри, в этом году усилилась, и регион пострадал от нескольких небольших землетрясений.

На Флегрейских полях, являющихся территорией, включающей несколько вулканов, возраст которых составляет 39 000 лет, наблюдается сейсмический феномен, определяемый циклами постепенного поднятия и опускания почвы.

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Последнее крупное извержение произошло в 1538 году, когда в заливе образовалась новая гора. В 2023 году здесь зафиксировано 2868 землетрясений, из которых 1118 – в августе.

"Существует два возможных сценария, связанных с развитием ситуации на Флегрейских полях: лучший — это то, что сейсмический кризис закончится так, как это произошло в 1983-84 годах, худший — извержение, подобное извержению 1538 года", — заявил Карло Доглиони, руководитель Национального института геофизики и вулканологии (INGV)

Во время упомянутых событий 1983-1984 годов земля в этом регионе поднялась на 3,5 метра.

INGV обратился к муниципалитету Неаполя с просьбой провести эвакуацию некоторых жителей вблизи вулканической зоны, чтобы проверить места, наиболее уязвимые к структурным повреждениям, вызванным поднятием земли. Большинство сооружений, о которых идет речь, было построено за последние 20 лет.

Агентство гражданской защиты Италии оценивает, что не менее 800 тысяч человек живут в определенной "желтой зоне", а 500 тысяч — в "красной зоне" риска.

Напомним, в течение последних недель регион возле итальянского Неаполя всколыхнули сотни подземных толчков, а 27 сентября произошло крупнейшее за 40 лет землетрясение в этой местности.

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