В Европе похитили целую фуру популярных шоколадных батончиков

Шоколадные батончики KitKat / © Euronews

В Европе на прошлой неделе произошла резонансная кража — неизвестные похитили 12 тонн шоколадных батончиков KitKat вместе с перевозимым грузовиком.

Об этом сообщает Reuters.

В компании KitKat, принадлежащей швейцарскому пищевому гиганту Nestle, рассказали, что транспорт с 413 793 батончиками (общим весом 12 тонн) отправился из центральной Италии, однако так и не прибыл в конечный пункт назначения в Польше.

В настоящее время местонахождение груза, водителя и самого грузовика остается неизвестным.

В компании отметили, что похищенную продукцию можно идентифицировать по уникальному коду партии.

Всех, кто обнаружит шоколад из этой партии после сканирования соответствующих номеров, призывают обратиться к производителю и сообщить обстоятельства находки. В KitKat обещают предоставить подробные инструкции.

«Хотя мы ценим исключительный вкус преступников, факт остается фактом: кража грузов является растущей проблемой для предприятий любого размера», — отметили в компании.

Ранее сообщалось, что мальтийский мастер шоколада вместе со студентами создал 55,27-метровый паровоз из более 5000 деталей.

Мы ранее информировали, что в США грузовик с популярными шоколадными конфетами M&M’s попал в ДТП, поэтому автомагистраль засыпало тысячами конфет.