- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 204
- Время на прочтение
- 1 мин
В Европе похитили целую фуру популярных шоколадных батончиков
Неизвестные угнали грузовик с сотнями тысяч шоколадных батончиков, который направлялся из Италии в Польшу.
В Европе на прошлой неделе произошла резонансная кража — неизвестные похитили 12 тонн шоколадных батончиков KitKat вместе с перевозимым грузовиком.
Об этом сообщает Reuters.
В компании KitKat, принадлежащей швейцарскому пищевому гиганту Nestle, рассказали, что транспорт с 413 793 батончиками (общим весом 12 тонн) отправился из центральной Италии, однако так и не прибыл в конечный пункт назначения в Польше.
В настоящее время местонахождение груза, водителя и самого грузовика остается неизвестным.
В компании отметили, что похищенную продукцию можно идентифицировать по уникальному коду партии.
Всех, кто обнаружит шоколад из этой партии после сканирования соответствующих номеров, призывают обратиться к производителю и сообщить обстоятельства находки. В KitKat обещают предоставить подробные инструкции.
«Хотя мы ценим исключительный вкус преступников, факт остается фактом: кража грузов является растущей проблемой для предприятий любого размера», — отметили в компании.
