В Европе посреди мая ударят морозы: куда надвигается холод до -5°C

Майское тепло в Европе сменят арктические воздушные массы, которые принесут ночные морозы до -5°C. Синоптики предупреждают о явлении «холодных садоводов», что представляет серьезную угрозу для аграриев.

Морозы в Европе в мае 2026

В ближайшие дни холодный воздух с севера Европы начнет поступать в Польшу. Похолодание будет ощущаться не только ночью, но и днем. Это станет началом кратковременной волны холода, которая ожидается на следующей неделе.

В некоторых регионах Польши снова возможны заморозки, а температура местами опустится даже до -5°C, особенно у поверхности почвы. Фермерам и садоводам придется защищать растения, которые могут пострадать от мороза. Речь идет о так называемом явлении «холодных садоводов». В Польше — это народная метеорологическая примета, описывающая период существенного похолодания, который обычно приходится на середину мая.

Изменения в атмосферной циркуляции над Европой в последние дни привели к тому, что морозы отступили из многих регионов, в том числе и из Польши, сместившись далеко на север. Например, за прошедшие сутки в Норвегии на станции Юввассхёе зафиксировали температуру -12,9°C, а в районе Сандхауг — -12,1°C. Сейчас это самые холодные районы Европы, откуда во второй половине мая временно придет похолодание, в том числе и в Польшу.

Когда наступит похолодание с заморозками в Европе?

В ближайшее время через Центральную Европу, включая Польшу, пройдет атмосферный фронт с неглубоким циклоном. Он постепенно вытеснит теплый воздух с запада на восток и юго-восток страны. Уже 8 — 9 мая похолодание охватит все регионы.

Дневная температура местами снизится на 5 — 12°C. Ночи также станут холоднее, хотя из-за облачности заморозков пока преимущественно не ожидается.

Ситуация изменится примерно 10 мая: в районах с прояснениями и ясной погодой местами снова появятся заморозки, особенно у земли — до -4…-1°C. Масштаб похолодания будет зависеть от рельефа местности и количества облачности. Наибольший риск морозов прогнозируется в долинах и углублениях, где при ясной погоде накапливается холодный воздух.

По актуальным прогнозам, новая волна похолодания в Польше возможна примерно между 12 и 16 мая (+/- 1 день). Это будет связано с циклическим явлением «холодных садовников» и «холодной Софии». Перед этим ожидается циклон, который будет двигаться с запада и юго-запада через Центральную Европу на северо-восток. Вращаясь против часовой стрелки, он затянет холодный воздух с севера, который в условиях ночных прояснений и радиационного охлаждения может вызвать заморозки в отдельных районах Польши.

Ожидается, что масштаб морозов не будет значительным, однако в нескольких регионах страны при отсутствии плотной облачности температура может опуститься до -5…-1°C. Из-за этого аграриям снова придется защищать культуры, особенно чувствительные к заморозкам у поверхности почвы.

Потенциал этого похолодания хорошо видно в прогнозах аномалии минимальной температуры: в указанный период на значительной части Европы, в том числе и в Польше, температура местами будет на 3 — 10°C ниже климатической нормы. Хотя волна холода не продлится долго, для середины мая она будет достаточно ощутимой.

Prognozowana minimalna anomalia temperatury w rejonie możliwego mrozu w Polsce i Europie do 16 maja 2026

После периода «холодных садоводов» и «холодной Софии» риск возвращения заморозков в дальнейшей части весенне-летнего сезона существенно уменьшится. Однако убытки, которые могут понести посевы и сады к тому времени, уже не удастся компенсировать в этом сезоне.

Напомним, ранее синоптики предупреждали, что май этого года отметится аномальными температурными контрастами по всему миру. Пока восток США будет страдать от холодных волн из Канады (до 17°C ниже нормы) и штормов, запад страны охватит раннее лето с жарой до 32°C и угрозой лесных пожаров из-за засухи. Европа остается лидером глобального потепления: морские волны тепла провоцируют таяние ледников на севере и засухи на юге. В Азии и Африке экстремальная жара грозит дефицитом воды, а в Южной Америке нестабильные океанические течения вызывают неравномерные осадки.

