В Европе появилась первая страна, где электромобилей больше, чем бензиновых авто

Норвегия является одним из крупнейших производителей нефти и природного газа, но ее жители пересаживаются за руль электрокаров.

В Норвегии объявили, что количество электромобилей на дорогах страны превысило количество бензиновых авто. В этой европейской стране в 2025 году планируется полностью отказаться от автомобилей, работающих на ископаемом топливе.

Об этом сообщает The Guardian.

По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), из 2,8 миллиона зарегистрированных частных автомобилей 754 303 являются электрическими по сравнению с 753 905 на бензине.

"Это исторический момент. Веха, которую немногие ожидали 10 лет назад”, — сказал директор OFV Ойвинд Солберг Торсен.

Сейчас количество дизельных автомобилей остается наибольшим – более миллиона, но и оно начинает уменьшаться.

Объявление также поступило после того, как в августе этого года в Норвегии был зарегистрирован рекорд – более 94% новых зарегистрированных полностью электрических автомобилей. При этом излюбленной моделью жителей этой страны стала Tesla Model Y.

Норвегия является одним из крупнейших производителей нефти и природного газа, но поставила своей целью иметь только автомобили с нулевым уровнем выбросов в 2025 году — на десять лет раньше, чем в Евросоюзе.

Напомним, ранее ирландская компания Navitas Semiconductor разработала технологию, существенно ускоряющую зарядку электромобилей.

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