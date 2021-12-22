В Европе приостановили трансляцию немецкого канала пропагандистов Russia Today

В Кремле подобные действия назвали "незаконными" и что российский телеканал будет судиться.

Европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял со своей платформы немецкоязычный телеканал RT DE (Russia Today). С просьбой о запрете трансляции RT DE обратился немецкий медиарегулятор MABB.

Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

"Сегодня немецкий медиарегулятор MABB заставил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы наш новый немецкоязычный телеканал RT DE, который вещает из студий в Москве", — сообщили в пресс-службе телеканала.

В Кремле такие действия назвали "незаконными" и что российский телеканал будет судиться. " Мы считаем действия немецкого регулятора незаконными и уверены, что это решение будет пересмотрено в судебном порядке", — заявили в пресс-службе пропагандистского ресурса.

Напомним, YouTube удалил два немецкоязычных канала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP) без возможности возобновления аккаунта. В России отреагировали на удаление YouTube каналов пропагандистов и угрожали миллионными штрафами.

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