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Категория
Мир
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В Европе прогнозируют мороз до -17 градусов: что будет с погодой в Украине

После теплых осенних дней в Украине ожидается похолодание: синоптики предупреждают о ночных заморозках и понижении температуры.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Похолодание в Украине

Похолодание в Украине / © pexels.com

К Европе приближается волна похолодания: в отдельных районах с 22 по 26 октября температура может опуститься до -17 °C. Более холодная погода ожидается и в Польше, где дневная температура снизится до +9…+16 °C, а ночью местами возможны заморозки до -6 °C.

Об этом сообщает польский погодный ресурс Dobra Pogoda 24.

Где в Европе температура упадет до -17 °C

По расчетам погодной модели ALADIN, в период с 22 по 26 октября самая холодная погода ожидается в районе Альп.

«Множественные расчеты модели ALADIN с густой сеткой разрешением аж 2 км предполагают, что в этот период температуры местами упадут даже до -17/-8 °C», — говорится в прогнозе польского портала Dobra Pogoda 24.

Самые низкие показатели прогнозируют вдоль главного хребта Альп и в близлежащих долинах. Похолодание может охватить приграничные районы Франции и Италии, юг и юго-восточную часть Швейцарии, а также юго-запад Австрии.

«Локально может быть еще холоднее, особенно на вершинных частях гор, а также в долинах во время прояснений у земли», — отмечают синоптики.

Как объясняют синоптики польского портала Dobra Pogoda 24, похолодание связано с перемещением атмосферных фронтов, которые принесут в Европу холодный арктический воздух.

«Очаги, перемещаясь над Атлантикой через северо-западный регион на северо-восток, одновременно затянут с полюса холода арктический воздух, который потом будет оседать в клине высокого давления между фронтами», — говорится в прогнозе.

Еще одним фактором сильного похолодания станут предыдущие снегопады. По словам синоптиков, снежный покров будет способствовать охлаждению поверхности, а ночью при ясном небе холодный воздух будет накапливаться в долинах и низменностях.

«Падению температур будет способствовать адвекция оседающего во время прояснений холодного воздуха, а также предыдущие снегопады, так как при образованном снежном покрове будут хорошие условия для образования и содержания застойников холода», — отмечают метеорологи.

Какая будет погода в Украине в конце октября

Похолодание в Европе отразится и на погоде в Украине. По прогнозам синоптиков, после теплых дней с температурой до +20 °C и выше воздух будет постепенно охлаждаться, а ночи станут холоднее.

«Холоднее всего будет на западе Украины, где 23 октября температура из-за облачности опустится до 8–13 °C тепла», — сообщал синоптик.

По прогнозам метеорологов, дальнейшее изменение температуры будет зависеть от облачности, прояснений и движения атмосферных фронтов. В районах, где ночью прояснится небо, воздух будет охлаждаться сильнее. На юге страны похолодание может быть менее ощутимым.

Прохладная погода в регионе, по предварительным прогнозам, может сохраняться, по меньшей мере, до начала следующей недели.

Ранее мы сообщали, что после дождей в Украину вернулось осеннее потепление. По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, с 19 по 25 октября в большинстве регионов ожидается сухая и относительно теплая погода с температурой +13…+20 °C, а на юге и Закарпатье — местами до +21…+22 °C.

Также метеорологи прогнозируют, что ноябрь в Украине будет теплее периодов с сильными морозами. По оценке профессора Украинского гидрометеорологического института Вазиры Мартазиновой, средняя температура воздуха будет оставаться в пределах климатической нормы, а резких похолоданий с сильными морозами не ожидается.

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