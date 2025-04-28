В Европе произошел блекаут: транспорт остановился, а миллионы людей остались без света (обновлено)

Электроопора / © pixabay.com

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Масштабное отключение электроэнергии оказало серьезное влияние на несколько стран Европы, оставив без света значительную часть Испании, Португалии и Франции.

Об этом сообщает ferozwala в соцсети Х.

Причиной инцидента стал сбой в высоковольтном соединительном устройстве во Франции, что повлекло за собой нарушение электроснабжения в обеих странах. В результате отключения без энергоснабжения остались миллионы людей, что привело к серьезным сбоям в привычном ритме жизни.

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Данные национальной сети Испании показывают потерю более 10 ГВт

«Массовое – действительно массовое – отключение электроэнергии в Испании, большая часть страны страдает отключениями (включая Мадрид и Барселону). Данные национальной сети Испании показывают потерю более 10 ГВт спроса с ~26 ГВт до ~12 ГВт за несколько секунд. Причина неизвестна», — написал обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Дата публикации 15:03, 28.04.25 Количество просмотров 75 В Европе произошел масштабный блэкаут: миллионы людей остались без света

«Отключение нарушило поставки электроэнергии в таких крупных городах, как Мадрид, Валенсия и Барселона, а также повлияло на связь, в частности, интернет и мобильные услуги. Официального заявления от правительственных органов пока не было, но Министерство внутренних дел Испании призвало граждан сохранять спокойствие, пока продолжаются расследования», — сообщают СМИ.

В чем причина отключений

Предварительные данные свидетельствуют, что отключение может быть вызвано сбоями в европейской энергосистеме, а также высоким спросом и проблемами с интеграцией возобновляемых источников энергии. Эксперты сообщают, что Европейская сеть операторов систем передачи (ENTSO-E) работает над стабилизацией ситуации и восстановлением электроснабжения. В социальных сетях растет беспокойство среди общественности из-за перебоев в повседневной жизни и бизнесе. Власти предоставляют приоритет критической инфраструктуре, в частности, больницам и службам экстренной помощи, чтобы смягчить последствия.

Как разрешается ситуация

Как пишет Politico, согласно заявлению испанского оператора энергосистемы Red Eléctrica, управляющего потоками электроэнергии на национальном уровне, были активированы протоколы для возобновления электроснабжения в сотрудничестве с компаниями отрасли после отключения, произошедшего в энергосистеме полуострова.

"Причины анализируются, все ресурсы направлены на устранение", - сообщил оператор.

По информации Expresso, португальский оператор E-Redes заявил, что отключение электроэнергии произошло из-за «проблемы в европейской энергосистеме». Португальские операторы электрических сетей добавили, что данные, собранные после отключения, указывают на то, что причина заключалась в дисбалансе напряжения.

Испания и Португалия имеют высокоинтегрированную энергетическую сеть, которая функционирует как энергетический остров и связана с остальной Европой из-за ограниченного количества трансграничных соединений с Францией.

Последствия отключения в Европе

Светофоры погасли, а метро остановилось по всей Испании и Португалии после резкого прекращения подачи электроэнергии около 12:30. Хотя больницы обеих стран оснащены генераторами, власти сообщили, что персоналу было приказано выключить компьютеры и принять другие меры для экономии энергии, поскольку неизвестно, как долго будет продолжаться отключение.

«Для управления ситуацией в Испании был создан кризисный комитет. В настоящее время нет никаких доказательств по поводу масштабного отключения электроэнергии. Кибернападение не исключено, и расследование продолжается», — сообщил представитель власти, информированный о ситуации в Испании.

Европейская комиссия уже несколько лет призывает к большей интеграции энергетических систем стран, но хотя Мадрид, Лиссабон и Париж неоднократно заявляли о своей готовности продвигаться в реализации этого плана, прогресс был медленным.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине может возникнуть дефицит электричества летом.